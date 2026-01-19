Domen Valič in Tjaša Žibert: ne skrivata se več (Suzy)

Ta že dolgo ni več le poslovne narave, temveč tudi zasebne. Domen Valič in Tjaša Žibert sta nas na šaljiv način obvestila, da so bili prazniki pestri, polni strastnih objemov in lepih oblek. Za kontrast dobremu razpoloženju sta nas pretentala z resnimi izrazi, da bi se bolj osredotočili na kreacije slovenskega oblikovalca Damirja Rakovića, bolj znanega pod imenom Ponorelii. K 'noremu' razpoloženju pa se poda sprostitev – in ta je zagotovljena s kihanjem. Igralec je ob vstopu v naslednjih 12 mesecev demonstriral, kako zdrava je ta aktivnost, ki ni nujno simptom za sezonski nahod. Srčna izbranka, plesalka in koreografinja mu je bila pri tem v oporo, da je laže sprostil hormone sreče.

Domen kiha, Tjaša se nasmiha.