POLFINALIST V MASTERCHEFU

MasterChef je združil njegovo dolgoletno zanimanje za kulinariko, željo po učenju in začetek njegove podjetniške poti. V šovu sta ga vodili radovednost, želja po eksperimentiranju in preseganju meja že videnega.

Odzivi ljudi so neverjetni, prav težko smo ga ujeli, saj je razpet med različnimi kuharskimi dogodki in novimi priložnostmi. »Na hrano ne želim gledati samo kot na obrok, ki ga pripravimo, da se nasitimo. Ko ti ljudje namenijo svoj čas in ti zaupajo, je lepo, če jih lahko z jedjo presenetiš in jim ustvariš posebno doživetje,« pravi. Na hrano nisem gledal le kot na zbirko receptov. Želel sem razumeti, zakaj stvari delujejo in kako lahko jed nadgradiš. Prijava v MasterChef je bila zanj hkrati dolgoletna želja in precej spontana odločitev. »Že dolgo sem spremljal tuje in slovenske sezone, zato ...