Dominik Kozarič: Aktiven bom do zadnjega diha (Suzy)

SVOJE LJUDI IMA PO VSEM SVETU

Mlajše generacije ne vedo, da je bil v devetdesetih velika zvezda. Šestdesetletnik, ki je glasbeno pot začel kot heavymetalec, je prvi vrhunec doživel z uspešnicama Reka luči in Ljubi jo nežno.

Novo tisočletje ga je popeljalo na drugačno pot in preselil se je na Kanarske otoke, kjer je živel in ustvarjal skoraj dve desetletji. Neumorni glasbenik snema nove pesmi, nazadnje je v svet poslal skladbo z naslovom Reci, da me sanjaš, kar dokazuje, da se je v Slovenijo vrnil z jasnim namenom – znova osvojiti srca oboževalk in oboževalcev. In to ne le v domovini, saj pripravlja špansko različico pesmi. Imam veliko srečo, saj imam svoje ljudi po vsem svetu. Nova skladba Dominika Kozariča je popoln preplet njegovih korenin in svetovljanskega duha, ki ga je pridobil z leti življenja v tujini. ...