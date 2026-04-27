Domiselna Sendi Otroke vključila v projekt (Suzy)

Le kdo se ne spomni devetdesetih let in disko klubov, ko je na odrih kraljevala Sendi. Tokrat se vrača z novo skladbo Ne oziraj se, ki pripoveduje o odnosu dveh ljudi, ki se sčasoma oddaljita in vsak nadaljuje svojo pot. Pri tem singlu je ubrala bolj intimno smer – videospot je umestila v toplino domačega okolja, pred kamero povabila kar svoje najbližje, kar daje celotni zgodbi osebni pečat.

Glasbenica je ponosna na svoje tri otroke.

»Ko je bil pri nas na obisku Anin prijatelj Maksim, sem videla, kako lepo je s kano poslikal njene roke, kar mi je dalo idejo za stajling v videospotu. Nina, moja mlajša hči, mi je uredila nohte, tako smo dobili čudovit detajl za moj videz. Ana me je naličila – to je že večkrat naredila za moje nastope, a tokrat sem jo želela še bolj vključiti v proces ustvarjanja. Moj najmlajši sin Matija, dijak srednje medijske in grafične šole, se že zdaj ukvarja z animacijami in ustvarja svoje mini zgodbe. Tokrat nam je posodil opremo in luči. Ker smo snemali doma, je bilo vzdušje še toliko bolj pristno – v zgodbo smo vključili skoraj vse, razen domačih mačk,« pove v smehu ponosna mama.