Domiselna Sendi Otroke vključila v projekt (Suzy)

Le kdo se ne spomni devetdesetih let in disko klubov, ko je na odrih kraljevala Sendi. Tokrat se vrača z novo skladbo Ne oziraj se, ki pripoveduje o odnosu dveh ljudi, ki se sčasoma oddaljita in vsak nadaljuje svojo pot. Pri tem singlu je ubrala bolj intimno smer – videospot je umestila v toplino domačega okolja, pred kamero povabila kar svoje najbližje, kar daje celotni zgodbi osebni pečat.
»Ko je bil pri nas na obisku Anin prijatelj Maksim, sem videla, kako lepo je s kano poslikal njene roke, kar mi je dalo idejo za stajling v videospotu. Nina, moja mlajša hči, mi je uredila nohte, tako smo dobili čudovit detajl za moj videz. Ana me je naličila – to je že večkrat naredila za moje nastope, a tokrat sem jo želela še bolj vključiti v proces ustvarjanja. Moj najmlajši sin Matija, dijak srednje medijske in grafične šole, se že zdaj ukvarja z animacijami in ustvarja svoje mini zgodbe. Tokrat nam je posodil opremo in luči. Ker smo snemali doma, je bilo vzdušje še toliko bolj pristno – v zgodbo smo vključili skoraj vse, razen domačih mačk,« pove v smehu ponosna mama.