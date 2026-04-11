Domiselni Fehtarji: projekt, kot ga še ni bilo (Suzy)

Fehtarji so znani po tem, da stvari radi naredijo drugače. Ena najbolj zaželenih domačih glasbenih zasedb je zadnjih šest mesecev preživela v studiu. Kot so razkrili Samo Kališnik, Matic Plevel, Blaž Jenkole in Domen Kovač, ki je pred kratkim praznoval 30. rojstni dan, bodo 10. maja izdali prvi videoalbum v Sloveniji. Album bo kombinacija glasbe in vizualnih pripovedi, saj bo vsako pesem spremljal tudi videospot. Trenutno so že v sklepni fazi snemanja, a fantje obljubljajo, da bo ob prepoznavnih uspešnicah, kot so Schatzi, Gorenjska ljubljena, Štorklje in drugih, na albumu tudi veliko novih skladb – skupaj kar štirinajst. Osemnajstega junija ga bodo premierno predstavili v Križankah, kjer pripravljajo vizualni šov z razširjeno koncertno zasedbo. »S tem se kot prvi v Sloveniji podajamo v tako obsežen glasbeno-vizualni projekt,« se fantje veselijo novih podvigov.