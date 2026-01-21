Donald Trump: ponagaja mu lahko samo zdravje (Suzy)

ZNANI V ZVEZDAH

Aprila bo odzemljen, zmeden, hkrati pa izredno nepredvidljiv in radikalen.

Trumpova karta odraža podobo ego megalomana, ki nima meja in s silo uveljavlja svojo voljo. Samozavestni ascendent v levu mu daje prepričanje, da je kralj, in zahteva občudovanje, Mars agresivno noto. Sonce, njegov vladar, je v dvojčkih, površnem, pogosto plitkem znamenju, ki si želi biti v središču pozornosti. Problem je, da je ob njem nemirni Uran, ki mu daje impulzivno naravo, nepredvidljivost, preuranjenost, nepremišljenost ter povzroča, da ustvarja kaos. Ker sta tako Sonce kot Luna lepo podprta z Jupitrom, planetom sreče, obilja in priložnosti, jo odnese z vsem, kar počne. Luna je v 4. ...