Dončićeva Gabriela je za darilo postala sestrica, Luka pokazal Olivio (Suzy)

Kako zelo predana mamica je Anamaria Goltes, smo se lahko že večkrat prepričali. Tokrat je poleg uporabnih nasvetov za dojenje s svetom delila še radostne utrinke ob praznovanju drugega rojstnega dne hčerkice Gabriele. Poleg mamljive čokoladne torte in rožnatih balonov se je razveselila še največjega in najlepšega darila.

Neučakanosti je konec in končno je postala sestrica. Očka Luka Dončić sicer blesti pod košem lige NBA, vendar zamuja pomembne in neponovljive trenutke, ki jih nobena zmaga na parketu ne more poplačati. A na srečo mladi družinici tehnologija omogoča, da se kljub veliki razdalji skupaj veselijo osebnih praznikov.

Anamaria je okrasila ljubljanski dom za svojo ljubljeno deklico.

Gabriela je pogumno upihnila drugo svečko.