Dopustnica Brigita Šuler: oddih z okusom Francije (Suzy)

Pevka Brigita Šuler se tudi v najbolj vročih dneh dobro znajde, čeprav ji zaradi nizkega krvnega tlaka visoke temperature včasih povzročajo nekaj težav. »Vsi smo bolj sproščeni, živimo lahkotneje in imamo več časa za druženje,« pravi. Poleg obveznosti v glasbeni šoli ob vikendih rada nastopa, z možem Maksom veliko časa namenita tudi organizaciji Mednarodnega otroškega pevskega festivala Brežice, ki bo 23. avgusta doživel jubilejno deseto izvedbo. Soncu se nerada izpostavlja, zato se drži sence in ima vedno pri sebi dovolj vode.

Med njenimi najljubšimi poletnimi trenutki so pikniki na vikendu, posebno mesto pa ima tudi ritual iz otroštva. »Ker sem zrasla na vasi, je to zagotovo peka koruze. Lahko bi rekla, da je to skoraj moja najljubša hrana, zato zelo pazim, da je med dopustom slučajno ne zamudim. Sladoleda prav tako pojem zelo veliko.« Toda oboje premaga ena jed: »Koruzo in sladoled prekaša brancin na žaru, ki ga vsakič, ko smo skupaj na morju, najbolje speče moja mami.« Z Maksom vsako leto vsaj štirinajst dni dopustujeta v tujini, a letos sta izbrala francosko obalo. »Rada raziskujeva in spoznavava nove kraje, in če za to prevoziva najmanj tisoč kilometrov, se še laže odklopiva od vsakdana in domačih obveznosti,« pove. Preostale proste dni najraje preživljata ob Jadranskem morju.