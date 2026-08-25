Dopustnik Dejan Vunjak morje zamenjal za hladna jezera (Suzy)

Dejan Vunjak se je letos odločil za nekoliko drugačno osvežitev. Odpravil se je na avstrijsko Tirolsko, kjer mu dejavnosti vsekakor ni manjkalo. »Namesto dopustovanja na morju sem se odločil za hribe. Malo zaradi vročine in malo zaradi nove izkušnje,« nam je zaupal glasbenik. Dopust je preživel precej aktivno, saj je obiskal več jezer, veliko kolesaril, hodil po planinah in si ogledoval tamkajšnja mesta. Seveda je našel tudi čas za poletno osvežitev. »Hladil sem se s kopanjem v jezeru in mrzlo limonado, ki jo imam zelo rad,« je razkril. Po počitnicah ga čaka pestro obdobje.

»Pred mano je nova oddaja na Planet TV z naslovom Pa brez zamere, ki jo bom vodil z Lucijo Vrankar,« pravi. Ob televizijskih obveznostih so pred njim tudi veliki glasbeni trenutki, saj se pripravlja na dva velika razprodana koncerta ob 40. obletnici Brendijeve glasbe – v Hali Tivoli v Ljubljani in Dvorani Tabor v Mariboru. Tirolska mu je tako ponudila ravno pravšnjo kombinacijo novih doživetij, gibanja in osvežitve, a zdaj je čas, da hladna jezera in ljubo ledeno limonado zamenja za televizijske kamere in koncertne odre. Po miru med planinami ga očitno čaka še kako živahna jesen.