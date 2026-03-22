Dopustnik Jure Košir v Los Angelesu med zvezdniki

Po delovno obarvani zimi si je naš nekdanji smučarski šampion Jure Košir privoščil zasluženi dopust. S partnerko Simono Škrobar sta odpotovala v Los Angeles, kjer sta med drugim uživala na dolgih sprehodih in v utripu velemesta ter si v živo ogledala še mojstrovine košarkarskega asa Luke Dončića. Za velikega športnega navdušenca, kot je nekdanji alpski smučar, je bil ogled tekme v mestu angelov obvezen.

S Simono sta glasno navijala za Lakerse.

Ameriški igralec ju je navdušil.

Po koncu obračuna, ki so ga dobili Lakersi, je s spletnimi prijatelji delil nekaj fotografij, na eni izmed njih je Luka še otrok, kar dokazuje, da se njune poti že dolgo križajo. Poseben trenutek pa se je zgodil povsem nepričakovano. Zaljubljenca sta namreč srečala hollywoodskega igralca Adama Sandlerja, ki je znan kot velik navijač ekipe Lakers in redni gost njihovih domačih tekem, ter priložnost hitro izkoristila za skupni spomin pred objektivom.