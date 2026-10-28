Doris Dobnikar in Sara Hrovatič: Otroke usposabljamo za sprejemanje boljših digitalnih odločitev (Suzy)

PROJEKT JAZ IN EKRAN

V času, ko se ne moremo izogniti digitalnemu okolju, saj ga uporabljamo tudi v izobraževalne in službene namene, je izredno pomembno, da zavestno uporabljamo zaslone.

Doris in Sara pravita, da je to tema, o kateri se ne govori, tako sta v okviru svojega projekta Jaz in ekran zasnovali model štirih kompetenc, ki otroke in mlade učijo, kako lahko pri tem ohranijo nadzor, preudarno razpolagajo čas na ekranih, ne pozabijo, da je na drugi strani živ človek ter pazijo na to, da s tem ne zadovoljujejo svojih drugih potreb. Ker imata kot mami otrok, starih od 13 do 16 let, izkušnje tako od doma kot z delavnic na šolah, ponujata koristne rešitve, ki prinašajo rezultate. Kako sta postali tehnološki gurujki? Doris: Nisva toliko tehnološki gurujki kot iščeva rešitve ...