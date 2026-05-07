Dovolj dobri starši (Suzy)

SAMOREFLEKSIJA

Ko otrok vstopi v naše življenje, s seboj ne prinese le veselja, skrbi in rutine, temveč tudi občutja, ki nas lahko popolnoma presenetijo. Preseneti nas, kako močno ga lahko vzljubimo.

Preseneti nas, da včasih ne čutimo tako, kot smo mislili, da bi morali – pojavijo se strah, skrb, dvom, slaba vest, občutek dolžnosti, jeza ali občutek, da nismo dovolj. Vse to je del starševstva, a nanj smo pogosto slabo pripravljeni. Intenzivnost občutij Ko otrok izbruhne, nas to lahko hitro vrže iz ravnotežja. Ne zaradi njega, temveč zaradi stvari, ki jih nosimo v sebi. Veliko staršev v resnici ne prestraši otrok, ampak moč njegovih čustev. Če smo bili kot otroci kaznovani, ko smo pokazali jezo, nas bo otrokova jeza osupnila in prestrašila. Če smo se morali prezgodaj naučiti biti močni, ...