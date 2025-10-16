»Dovolj sem stara, da rečem ne« — iskren klic ženskam vseh generacij (Suzy)

Ali se spomnite, ko smo si govorili, da bomo nekaj naredili ali imeli, ko bomo 'veliki'? Sama se še zdaj kdaj pošalim, da bom nekaj imela, ko bom velika. Po drugi strani se z vsakim stikom z minljivostjo zavedam, da sem zdaj velika. Da sem zdaj dovolj stara.

Ko prenehaš bežati pred staranjem, se začne prava moč.

Dovolj stara, da se dam na urnik. Dovolj stara, da lepo poskrbim za svoje telo. Da se redno gibam, jem podporno hrano, dovolj spim, mislim na lepe stvari! Dovolj sem stara, da rečem komu ali čemu ne, da ne naredim vsega, da ne skrbim samo za vse druge. Če vse svoje življenje namenimo temu, da skrbimo večinoma samo za druge, in vmes nase pozabimo, se to navadno ne konča dobro.

Živimo v času, ko imamo na voljo ogromno možnosti in priložnosti za spremembe in osebnostno rast. Danes se ljudje ne moremo več izgovarjati, da nečesa pri nas ni ali da ni mogoče. In ko, čeprav imamo toliko vsega na voljo, ne delamo na sebi, lahko trčimo v zid, ki se mu reče 'ne da se mi'. Svet, v katerem je na voljo 'vse', ni zdrav svet. Je nevarno področje, ki nas pripelje do cone udobja, lenobe. A ker čas vseeno teče samo v eno smer, življenje ravno tako mine.

Skozi življenje pa nam vsem želim, da bi potovali zadovoljno, srečno, zdravo in predvsem brez telesnih bolečin. Veliko se da, ampak moramo zase skrbeti res disciplinirano.

Telo govori, le poslušati ga moramo

Ko (predvsem ženske) mislimo, da smo največje izzive dale skozi z rojstvom otrok, skrbjo za družino, tudi kariero, pridejo novi izzivi v obliki hormonskih nihanj. Vesela sem, da se danes veliko več kot kadar koli prej pri nas govori o perimenopavzi in menopavzi. Obdobje, ki ga ogromno starih kultur časti in žensko postavi na glavno mesto. A pri nas želimo utišati klice staranja z dodajanjem hormonov, dodatkov in odlaganjem neizbežnega obdobja, kakor da ga ne bo.

Zdravila in zdravstvo danes rešujejo mnoga življenja. A hkrati se mi zdi, da smo pozabili na to, da ima telo ogromno samozdravilnih procesov. Prepogosto mu ne zaupamo in pričakujemo, da bodo drugi ljudje ali čudežna zdravila rešili vse naše težave. Lepa skrb zase krepi stik s sabo in nam lahko pomaga, da telo slišimo pravočasno. Telo namreč vedno komunicira z nami.

Telo vedno govori — vprašanje je, ali ga sploh poslušaš.

Trenutno berem knjigo Saše Božič Postajam Ona. Saša je prepotovala svet in se družila z mnogimi staroselci. Citiram: »Pri Aboriginih menopavza ni obdobje izgube, temveč pridobivanja. Ko ženske vstopijo v to fazo, postanejo varuhinje Zemlje, matere skupnosti, nosilke sanjskega časa. Njihova moč se ne meri več v telesnih ciklusih, temveč v sposobnostih slišati pesem Zemlje, brati znamenja narave, razumeti nevidno.«

Moč ženskih ciklov

QR koda.

Knjig, ki jih lahko ženske prebiramo na to temo, je danes veliko. Izpostavila bi Rdečo zarjo, Žensko telo, ženska modrost, Odsevi lune na vodi … Prav v knjigi Žensko telo, ženska modrost sem se prvič srečala z izrazom ciklična modrost.

In če žensko moč, ki jo opisujejo Aborigini, povežem s ciklično modrostjo, ugotovim, kakšno priložnost imamo danes ženske, da to ciklično modrost, to moč obrnemo sebi v korist. Ker kdaj, če ne zdaj?! Zato je moj nasvet odrasli ženski: dovolj si stara, da se daš na urnik.

V prizadevanju za boljši svet in vaše boljše počutje v četrtek, 16. oktobra, ob 18. uri, organiziram brezplačni spletni seminar z naslovom Dovolj sem stara, da se dam na urnik. Prijavite se na povezavi ali preko QR-kode.

Pridružite se mi na seminarju, na katerem bom povedala, katere so 3 največje napake, da vas ni na urniku in da si ne vzamete dovolj časa zase, da se umestite na urnik, pogledali si bomo, zakaj prihaja do teh napak, pokazala vam bom 5 ključnih korakov, ki vam lahko pri tem, da boste dovoljkrat na urniku, zelo pomagajo.

Če je to tema za vas, vas bom zelo vesela na tem spletnem druženju.

Tanja Želj Zupančič, univ. dipl. profesorica športne vzgoje, trenerka pilatesa in ambasadorka samostojnega obuvanja nogavic pri 80 letih, www.tanjazelj.si