  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SPODBUDNICA

»Dovolj sem stara, da rečem ne« — iskren klic ženskam vseh generacij (Suzy)

Telo ima neverjetno moč samozdravljenja, a mu moramo znati prisluhniti pravočasno.
Ko ženske pozabijo nase, jih udari zid »ne da se mi«.

Ko ženske pozabijo nase, jih udari zid »ne da se mi«.

QR koda.

QR koda.

Telo vedno govori — vprašanje je, ali ga sploh poslušaš.

Telo vedno govori — vprašanje je, ali ga sploh poslušaš.

Ko prenehaš bežati pred staranjem, se začne prava moč.

Ko prenehaš bežati pred staranjem, se začne prava moč.

Ko ženske pozabijo nase, jih udari zid »ne da se mi«.
QR koda.
Telo vedno govori — vprašanje je, ali ga sploh poslušaš.
Ko prenehaš bežati pred staranjem, se začne prava moč.
Tanja Želj Zupančič, Foto Tina Žabar Petaros
 16. 10. 2025 | 21:00
4:43
A+A-

Ali se spomnite, ko smo si govorili, da bomo nekaj naredili ali imeli, ko bomo 'veliki'? Sama se še zdaj kdaj pošalim, da bom nekaj imela, ko bom velika. Po drugi strani se z vsakim stikom z minljivostjo zavedam, da sem zdaj velika. Da sem zdaj dovolj stara.

Ko prenehaš bežati pred staranjem, se začne prava moč.
Ko prenehaš bežati pred staranjem, se začne prava moč.
Dovolj stara, da se dam na urnik. Dovolj stara, da lepo poskrbim za svoje telo. Da se redno gibam, jem podporno hrano, dovolj spim, mislim na lepe stvari! Dovolj sem stara, da rečem komu ali čemu ne, da ne naredim vsega, da ne skrbim samo za vse druge. Če vse svoje življenje namenimo temu, da skrbimo večinoma samo za druge, in vmes nase pozabimo, se to navadno ne konča dobro.

Živimo v času, ko imamo na voljo ogromno možnosti in priložnosti za spremembe in osebnostno rast. Danes se ljudje ne moremo več izgovarjati, da nečesa pri nas ni ali da ni mogoče. In ko, čeprav imamo toliko vsega na voljo, ne delamo na sebi, lahko trčimo v zid, ki se mu reče 'ne da se mi'. Svet, v katerem je na voljo 'vse', ni zdrav svet. Je nevarno področje, ki nas pripelje do cone udobja, lenobe. A ker čas vseeno teče samo v eno smer, življenje ravno tako mine.

Skozi življenje pa nam vsem želim, da bi potovali zadovoljno, srečno, zdravo in predvsem brez telesnih bolečin. Veliko se da, ampak moramo zase skrbeti res disciplinirano.

Telo govori, le poslušati ga moramo

Ko (predvsem ženske) mislimo, da smo največje izzive dale skozi z rojstvom otrok, skrbjo za družino, tudi kariero, pridejo novi izzivi v obliki hormonskih nihanj. Vesela sem, da se danes veliko več kot kadar koli prej pri nas govori o perimenopavzi in menopavzi. Obdobje, ki ga ogromno starih kultur časti in žensko postavi na glavno mesto. A pri nas želimo utišati klice staranja z dodajanjem hormonov, dodatkov in odlaganjem neizbežnega obdobja, kakor da ga ne bo.

Zdravila in zdravstvo danes rešujejo mnoga življenja. A hkrati se mi zdi, da smo pozabili na to, da ima telo ogromno samozdravilnih procesov. Prepogosto mu ne zaupamo in pričakujemo, da bodo drugi ljudje ali čudežna zdravila rešili vse naše težave. Lepa skrb zase krepi stik s sabo in nam lahko pomaga, da telo slišimo pravočasno. Telo namreč vedno komunicira z nami.

Telo vedno govori — vprašanje je, ali ga sploh poslušaš.
Telo vedno govori — vprašanje je, ali ga sploh poslušaš.

Trenutno berem knjigo Saše Božič Postajam Ona. Saša je prepotovala svet in se družila z mnogimi staroselci. Citiram: »Pri Aboriginih menopavza ni obdobje izgube, temveč pridobivanja. Ko ženske vstopijo v to fazo, postanejo varuhinje Zemlje, matere skupnosti, nosilke sanjskega časa. Njihova moč se ne meri več v telesnih ciklusih, temveč v sposobnostih slišati pesem Zemlje, brati znamenja narave, razumeti nevidno.«

Moč ženskih ciklov

QR koda.
QR koda.
Knjig, ki jih lahko ženske prebiramo na to temo, je danes veliko. Izpostavila bi Rdečo zarjo, Žensko telo, ženska modrost, Odsevi lune na vodi … Prav v knjigi Žensko telo, ženska modrost sem se prvič srečala z izrazom ciklična modrost.

In če žensko moč, ki jo opisujejo Aborigini, povežem s ciklično modrostjo, ugotovim, kakšno priložnost imamo danes ženske, da to ciklično modrost, to moč obrnemo sebi v korist. Ker kdaj, če ne zdaj?! Zato je moj nasvet odrasli ženski: dovolj si stara, da se daš na urnik.

V prizadevanju za boljši svet in vaše boljše počutje v četrtek, 16. oktobra, ob 18. uri, organiziram brezplačni spletni seminar z naslovom Dovolj sem stara, da se dam na urnik. Prijavite se na povezavi ali preko QR-kode.

Pridružite se mi na seminarju, na katerem bom povedala, katere so 3 največje napake, da vas ni na urniku in da si ne vzamete dovolj časa zase, da se umestite na urnik, pogledali si bomo, zakaj prihaja do teh napak, pokazala vam bom 5 ključnih korakov, ki vam lahko pri tem, da boste dovoljkrat na urniku, zelo pomagajo.

Če je to tema za vas, vas bom zelo vesela na tem spletnem druženju.

Tanja Želj Zupančič, univ. dipl. profesorica športne vzgoje, trenerka pilatesa in ambasadorka samostojnega obuvanja nogavic pri 80 letih, www.tanjazelj.si

Več iz teme

Tanja Želj ZupančičSpodbudnicaSuzyduhovnostmenopavzaPerimenopavzatelostaranjematerinstvozdravježenskehormonisvetovalnica
ZADNJE NOVICE
20:25
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVENSKA GLASBA

Marjetka in Aleš Vovk ganila številne, vsuli so se komentarji: To je tudi 'diss' na Niko, a prava poanta je drugje (VIDEO)

Maraaya izdala pesem o najbolj čustveno zahtevnem obdobju njunega življenja.
16. 10. 2025 | 20:25
20:15
Novice  |  Slovenija
NA LINIJI

Pogovor med Trumpom in Putinom končan, predsednik ZDA potrdil: Sestal se bo s Putinom v naši sosednji državi

Datuma srečanja ni navedel.
16. 10. 2025 | 20:15
20:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
KRIMINALITETA

Mlajši moški kradel po Mariboru, spravil se je na torbice

Policisti Policijske uprave Maribor so bili obveščeni o dveh primerih drznih tatvin.
16. 10. 2025 | 20:05
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
OCEANI

Po Magellanovi poti okoli sveta, a pod gladino

Robotska podmornica Redwing bo izkoriščala vzgon in »deskala« po oceanskih tokovih.
16. 10. 2025 | 19:00
18:25
Bulvar  |  Tuji trači
NOVI ZAČETEK

Končal nogometno kariero, prekinil z ‘najlepšo žensko na svetu‘ in odšel v Dubaj! Razkril, kaj počne ...

Pellè je kariero sklenil leta 2021 v Parmi, danes, pri 40 letih, pa ostaja aktiven v nogometu.
16. 10. 2025 | 18:25
18:15
Novice  |  Slovenija
S KOM JA IN S KOM NE?

SDS grdo sesul Prebiliča, ki noče imeti nič z Janšo: »Še en vrhunski menedžer?«

Novoustanovljena stranka Prerod bo vse moči usmerila v priprave na volitve v DZ, njen predsednik že deležen kritik.
16. 10. 2025 | 18:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025 | 11:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Evropa doživlja pomembno preobrazbo. Kaj to pomeni?

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
Promo
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Ko zaposleni postanejo preizkuševalci (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 13:10
Promo
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Tik pred diplomo: »To je izkušnja, ki se je ne da opisati« (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Morda ne sadite dreves, a učinek bo enak – ali celo večji

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
Promo
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
Promo
Novice  |  Slovenija
Počitnice

Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Ali veste, kje se hranijo podatki, ki poganjajo eUpravo in zdravstvo?

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki