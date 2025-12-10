Dr. Dravon James: Sami se odločamo, kaj nekaj pomeni v našem življenju (Suzy)

Dr. James je navdihujoča govornica in avtorica knjige z naslovom Svoboda je vaša rojstna pravica. Čeprav se je izobraževala za farmacevtko, jo je poklicala duhovnost.
Spoznati moramo, kako sodelovati s svetom, ne da svet odloča, kako zaznavamo stvari.
Ustanovila je platformo Everyday Peace (Vsakdanji mir), kjer navdihuje druge. Njeno osrednje spoznanje je, da mir prebiva v nas in da imamo možnost ves čas dostopati do te energije. Priznati si moramo vsa čustva in se soočiti s strahovi. Ko to storimo, se namreč prižge luč zavedanja.
Popolnost je nemogoča in nepotrebna. Prizadevati si moramo za najboljše, kar lahko v danem trenutku damo. In vedeti, da smo v tem trenutku dovolj.
»V zadnjem letniku srednje šole sem naletela na knjigo The Power of Positive Thinking (Moč pozitivnega razmišljanja) Normana Vincenta Peala, ki je v meni vzbudila ...