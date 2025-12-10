Dr. Dravon James: Sami se odločamo, kaj nekaj pomeni v našem življenju (Suzy)

EZOTERIKA

Dr. James je navdihujoča govornica in avtorica knjige z naslovom Svoboda je vaša rojstna pravica. Čeprav se je izobraževala za farmacevtko, jo je poklicala duhovnost.

Ustanovila je platformo Everyday Peace (Vsakdanji mir), kjer navdihuje druge. Njeno osrednje spoznanje je, da mir prebiva v nas in da imamo možnost ves čas dostopati do te energije. Priznati si moramo vsa čustva in se soočiti s strahovi. Ko to storimo, se namreč prižge luč zavedanja. Popolnost je nemogoča in nepotrebna. Prizadevati si moramo za najboljše, kar lahko v danem trenutku damo. In vedeti, da smo v tem trenutku dovolj. »V zadnjem letniku srednje šole sem naletela na knjigo The Power of Positive Thinking (Moč pozitivnega razmišljanja) Normana Vincenta Peala, ki je v meni vzbudila ...