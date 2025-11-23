Dr. Joseph Tafur: Narava je sveti prostor, v katerem sodelujemo (Suzy)

EZOTERIKA

Je zdravnik zahodne medicine, ki raziskuje amazonske šamanske rastlinske tradicije.

Več let je delal in živel v perujski Amazoniji, kjer se je pod vodstvom mojstra šamana iz plemena Šipibo Ricarda Amaringa učil tradicionalnih ceremonij s sveto medicino. Je ustanovitelj neprofitne organizacije Modern Spirit, ki si prizadeva vključiti šamansko zdravljenje v sodobno zdravstveno paradigmo. Ko človek enkrat izkusi rastlino kot živo bitje, se njegov pogled na svet spremeni. Za staroselske skupnosti ni to nič nenavadnega. Ko gredo v gozd po rastlino, jo pozdravijo kot družinskega člana. Dr. Tafur opozarja, da zahodna medicina pogosto ne zadostuje pri problemih, ki izhajajo iz ...