Dr. Kenneth R. Pelletier, raziskovalec genetike: Prihodnost medicine so individualni epigenetski profili (Suzy)

EZOTERIKA

Dr. Pelletier je velik pionir na področju integrativnega zdravja oz. alternativne medicine, ki je med prvimi razumel, kako pomemben je um kot temelj zdravljenja.

Um nas lahko žene in podpira na poti k zdravju in dobremu počutju, deluje kot zdravilec, a tudi kot morilec. Do tega je dr. Pelletier prišel, ko je potoval po Evropi. Na otoku Tinos, ki je za grške pravoslavce nekaj podobnega kot Lurd za kristjane, je videl romarje z deformacijami okončin, bolečinami, ki niso mogli hoditi. A ko so odhajali, so hodili, bili so gibljivi in srečni. »Ne vem, kakšen je bil dolgoročni izid, a so vsaj za določen čas premagali hude omejitve. Ko sem se vrnil na univerzo, sem vse skupaj raziskal. Skupini izkušenih meditatorjev smo merili krvni tlak, srčni utrip, ...