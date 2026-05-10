Dr. Meta Košir: Ni treba, da so odnosi popolni, lahko so samo dovolj dobri in ljubeči (Suzy)

INTERVJU

Zakonska in družinska terapevtka, psihoterapevtka: Človek vedno dobi v svoj svet tisto, kar potrebuje. Tudi v odnosih.

V času nenehne negotovosti in divjega življenjskega ritma se spreminjajo tudi naši odnosi. Vse več je spletnega spoznavanja, pri katerem pa, opozarja strokovnjakinja, moramo omejiti pričakovanja. Poleg čustev je temelj dobrega partnerstva, da smo se zanj pripravljeni potruditi in ga graditi, pravi in doda, da ob tem človek vedno dobi v svoj svet tisto, kar potrebuje. Kako ste se odločili za študij psihoterapije? Že kot deklica sem bila klepetava, družabna, radovedna, ukvarjati sem se želela z nečim za dobrobit človeka. Ta poklic mi je dal izjemno širino razumevanja posameznikov in družbe. ...