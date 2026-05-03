Dr. Peter Čeferin, odvetnik in avtor: Moja hiša je premajhna za družinska srečanja (Suzy)

ODVETNIK IN AVTOR

»Vse je bilo, kot mora biti, in za prav nič mi ni žal,« je odločen sedeminosemdesetletni doktor pravnih znanosti.

Verjetno najstarejši odvetnik v Sloveniji z več kot šestdesetimi leti staža še vedno vsak dan prihaja v svojo pisarno. Njegovo življenje je izjemno razgibano: trikrat na teden vadi pod budnim očesom osebnega trenerja, obiskuje družabne in kulturne prireditve ter preživlja čas s svojo izvoljenko Rijo, s katero je pred dvajsetimi leti našel novo srečo. Seveda najde čas tudi za pisanje – in to brez očal. Po operaciji sive mrene je ponovno 'spregledal' ter izpolnil pogoje za podaljšanje vozniškega dovoljenja. V teh dneh je izšla njegova šesta knjiga – kar 166 kratkih zgodb iz več kot 60-letnega ...