Dr. Sue Morter, mojstrica bioenergijske medicine: Prebudimo se v spoznanje, da smo energija (Suzy)

MOJSTRICA BIOENERGIJSKE MEDICINE

Je mednarodna predavateljica in vizionarka na področju kvantnega polja. Ljudi uči, kako z visokofrekvenčnimi energijskimi vzorci aktivirati svoj celotni potencial, ter jim ponuditi drugačen okvir razumevanja, kaj v resnici so in kaj pravzaprav počnejo tukaj. Zdravljenje se zgodi kot stranski učinek tega.

»Danes vemo, da je vse energija. Prav vse. Ves manifestirani svet je energija. Razlika je le v tem, da vibrira na različnih frekvencah. Zaradi različnih frekvenc se nam zdi, da obstaja fizična snov, materialni predmeti, stvari. Na drugih frekvencah obstajajo misli in čustva, na tretjih tekoče stanje itd. Podobno, kot smo se učili, da imamo paro, vodo in led – gre za isto snov v različnih oblikah. Enako velja za vso našo resničnost. Celotna človeška izkušnja temelji na dejstvu, da je vse energija,« pove in doda, da ko govorimo o bioenergiji, delu z energijami in s celotnim razponom frekvenc, ...