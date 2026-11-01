Drago Mislej - Mef: V življenju sem imel več sreče kot poguma (Suzy)

ISKRENI GLASBENIK

Na odru je glasbenik in pripovedovalec zgodb, ki mu jih prinaša življenje. Zunaj njega ostaja enako neposreden – brez ovinkarjenja in potrebe, da bi komu ugajal.

Doma je predvsem nono, ki razvaja vnuke, rad poprime za kuhalnico in pri šestinsedemdesetih letih vse bolj ceni mir ter se izogiba nepotrebnim prepirom. Glasba ostaja pomemben del njegovega sveta, največ pa mu danes pomenijo družina, prijatelji, spomini in zavedanje, da je imel v življenju srečo. Kdo ste, ko stopite z odra in se vrnete domov med svoje? Nono, ki razvaja vnuke. Eden od vnukov je, denimo, izvrsten bobnar. Igra v Pihalnem orkestru Izola in ima svoj bend Vroči pedoči. Nastopili so na našem koncertu in odigrali svoje različice naših pesmi. To je bilo tako dobro, da sem bil res ...