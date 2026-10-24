Dražen Žerić - Žera: Življenje prehitro mine, da bi se prepirali (Suzy)
Ob njihovih pesmih smo se zaljubljali, prebolevali razočaranja, odraščali in ustvarjali spomine. Legendarna Crvena jabuka že štiri desetletja spremlja različne generacije, njene uspešnice danes prepevajo tako tisti, ki so z njimi odraščali, kot njihovi otroci.
Skupina, katere zgodba se je začela v Sarajevu, je v vseh teh letih doživela številne vzpone, boleče izgube in velike spremembe, a je ohranila tisto, zaradi česar jo imajo ljudje radi – prepoznavne melodije in pesmi o ljubezni. Te bodo 17. aprila 2027 odmevale v ljubljanskih Stožicah, kjer bodo nastopili prvič. Ob nedavnem obisku Ljubljane smo se z njenim pevcem pogovarjali o življenju, spominih in posebni vezi s slovenskim občinstvom.
Radi imate moj bosanski humor, ste topli in sproščeni ljudje. Mislim, da nas poleg glasbe povezuje prav humor.
»Pesem ne pozna let, čustva ne poznajo let in ...