Dražen Žerić - Žera: Življenje prehitro mine, da bi se prepirali (Suzy)

PRIHAJAJO V LJUBLJANO

Ob njihovih pesmih smo se zaljubljali, prebolevali razočaranja, odraščali in ustvarjali spomine. Legendarna Crvena jabuka že štiri desetletja spremlja različne generacije, njene uspešnice danes prepevajo tako tisti, ki so z njimi odraščali, kot njihovi otroci.

Skupina, katere zgodba se je začela v Sarajevu, je v vseh teh letih doživela številne vzpone, boleče izgube in velike spremembe, a je ohranila tisto, zaradi česar jo imajo ljudje radi – prepoznavne melodije in pesmi o ljubezni. Te bodo 17. aprila 2027 odmevale v ljubljanskih Stožicah, kjer bodo nastopili prvič. Ob nedavnem obisku Ljubljane smo se z njenim pevcem pogovarjali o življenju, spominih in posebni vezi s slovenskim občinstvom. Radi imate moj bosanski humor, ste topli in sproščeni ljudje. Mislim, da nas poleg glasbe povezuje prav humor. »Pesem ne pozna let, čustva ne poznajo let in ...