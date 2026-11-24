Princ William je prvič prevzel vlogo gostujočega urednika priznane britanske revije Country Life in sodeloval pri pripravi posebne izdaje, ki je izšla 11. novembra. Skoraj 300 strani obsežno številko je snoval kar šest mesecev, pri čemer je v ospredje postavil teme, ki so mu osebno blizu in zajemajo varovanje narave, trajnostno kmetijstvo, ohranjanje podeželskih skupnosti ter pomen duševnega zdravja, zlasti dostopnosti pomoči za tiste, ki živijo na odročnih območjih.

Pozornost je namenil tudi položaju žensk v britanski vojski in pomenu ustvarjanja varnejšega delovnega okolja. V bolj osebnem delu izdaje je razkril nekaj svojih najljubših dejavnosti: družinske sprehode s psi, plavanje v naravi in spremljanje nogometnega kluba Aston Villa. Posebno družinsko noto je prispeval njegov sin, princ George, ki je za revijo narisal vodomca. Sodelovala je tudi princesa Catherine, ki je v intervjuju predstavila svoje videnje pomena narave za človekovo telesno in duševno dobrobit.