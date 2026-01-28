Druga poroka Jana Kovačiča: tudi uradno je oddan! (Suzy)

»Najina želja je bila poročiti se tam, kjer sva se zaročila – torej na Maldivih. Ideja, da sva bosa, brez skrbi in le drug z drugim, se nama je zdela res dobra, tako sva se lani oktobra na hitro odločila, da to storiva decembra, en dan po mojem rojstnem dnevu in obletnici zaroke,« razlaga srečni osebni trener Jan Kovačič. A ker se na Maldivih lahko poročiš le simbolično, sta se morala z Majo uradno poročiti še v Ljubljani. »Ta trenutek sva želela deliti z najbližjimi. Poroka je bila res čudovita, preprosta, pristna. Nisva želela komplicirati, le uživati v trenutku. Ker je bila energija res dobra, sva se nenapovedano odločila za metanje šopka in podvezice ter s tem presenetila goste.« Kljub majhni zasedbi – svatov in mladoporočencev je bilo le osemindvajset – so se v enem od lokalov v najožjem središču Ljubljane zabavali do naslednjega dne. »V naslednjih mesecih naju čaka še opremljanje najinega doma in selitev,« nam je zaupal za konec.

Še en prvi poljub!