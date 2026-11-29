Prekmurka je visoke petke zamenjala za kavbojske škornje in klobuk ter se podala v nekoliko drugačne glasbene vode. Nika Zorjan po pesmi Pardon predstavlja novo skladbo Brez skrbi, v kateri je svojo prepoznavno čustveno interpretacijo združila z ritmi kantrija. Za navidez lahkotnim naslovom pa se skriva grenka ljubezenska zgodba. Pesem govori o ženski, ki sluti, da je v njenem razmerju še tretja oseba, a zaradi ljubezni raje verjame partnerjevim besedam kot lastni intuiciji.

Skladba prinaša sporočilo o razočaranju, sprejemanju in moči, ki jo potrebujemo, da nekoga izpustimo iz svojega življenja. Melodijo je ustvaril Maj Vlašič, besedilo Urša Vlašič, ki sta sodelovala že pri Nikini uspešnici Kliše, nagrajeni z zlato piščaljo. Pevka priznava, da ji je kantri blizu že od nekdaj. Rada posluša Dolly Parton, Shanio Twain in Ello Langley, poleg tega jo navdušujejo značilna moda in iskrenost tega glasbenega žanra. Že dolgo si je želela njegove ritme vnesti v svoje ustvarjanje. Posebno zgodbo pripoveduje videospot, ki ga je režiral njen dolgoletni prijatelj in sodelavec Niko Karo. V prizorih jo spremlja metulj, ki simbolizira svobodo, spremembe in nove začetke.