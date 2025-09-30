  • Delo d.o.o.
SUZY POTUJE

Družina Potrebuješ na križarjenju (Suzy)

Kot narekuje družinska tradicija, se je vodja skupine Čuki s svojimi tremi dekleti tudi letos odpravil na skupne počitnice. Za oddih so znova izbrali križarjenje, ker jim je ta način potovanja še posebno všeč. V enem tednu so si tako ogledali kar šest mest.
A. K., foto osebni arhiv
 30. 9. 2025 | 17:25
Pot so začeli v Genovi in od tam odrinili proti krajem, ki so jih navdušili – Cinque Terre, Barcelona, Rim, Cannes in Palma de Mallorca. »Vse te kraje smo že obiskali, zato smo dobro vedeli, kaj nas čaka, a doživetja so vsakokrat drugačna in na križarjenju imajo poseben čar. Vedno znova smo osupli nad tako ogromno ladjo, ki ponuja različne dogodivščine in dogodke, kot so koncerti in večerne predstave. Ravno zato obožujemo takšen način potovanja, saj se vedno dogaja kaj zanimivega,« nam je zaupala Jožetova starejša hči Petra.

»Predvsem pa je za vse nas zelo pomembno, da preživimo čim več časa skupaj. To je tisti teden v letu, ki si ga rezerviramo zase, da nadomestimo vse trenutke, ki jih zaradi vsakdanjih obveznosti zmanjka. Takrat se nasmejimo, se veliko pogovarjamo, včasih napišemo tudi kakšno pesem, predvsem pa skupaj ustvarjamo lepe spomine. Tokrat nas je šlo na potovanje pet, saj se nam je pridružil Evin fant Tobias. Že zdaj se veselimo naslednjih družinskih počitnic,« še pravi Petra. 

