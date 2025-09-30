Družina Potrebuješ na križarjenju (Suzy)

Pot so začeli v Genovi in od tam odrinili proti krajem, ki so jih navdušili – Cinque Terre, Barcelona, Rim, Cannes in Palma de Mallorca. »Vse te kraje smo že obiskali, zato smo dobro vedeli, kaj nas čaka, a doživetja so vsakokrat drugačna in na križarjenju imajo poseben čar. Vedno znova smo osupli nad tako ogromno ladjo, ki ponuja različne dogodivščine in dogodke, kot so koncerti in večerne predstave. Ravno zato obožujemo takšen način potovanja, saj se vedno dogaja kaj zanimivega,« nam je zaupala Jožetova starejša hči Petra.

Jože je na družinski dopust povabil Tobiasa, fanta mlajše hčere, ki je z njimi že lani obiskal Santorini.

Ogledali so si tudi grob prejšnjega papeža ter prehodili skoraj ves Rim, saj si vedno želijo doživeti in videti čim več.

Družinska potovanja so za Potrebuješeve, čeprav sta Eva in Petra odrasli ženski, vsakoletna stalnica. Cinque Terre, slikovita obalna regija v Italiji, ki jo sestavlja pet čudovitih vasic, ju je navdušila.

Rim so obiskali že pred nekaj leti, a jih je letos še posebno navdušil zaradi novoizvoljenega papeža ter Svetih vrat, ki so se letos po 25 letih znova odprla.

Križarjenja so jim pri srcu in so postala njihova stalnica.

Kolosej, največji amfiteater na svetu, ki odseva moč in veličino antičnega Rima, še vedno navdušuje, se strinjajo navdušeni popotniki.

»Predvsem pa je za vse nas zelo pomembno, da preživimo čim več časa skupaj. To je tisti teden v letu, ki si ga rezerviramo zase, da nadomestimo vse trenutke, ki jih zaradi vsakdanjih obveznosti zmanjka. Takrat se nasmejimo, se veliko pogovarjamo, včasih napišemo tudi kakšno pesem, predvsem pa skupaj ustvarjamo lepe spomine. Tokrat nas je šlo na potovanje pet, saj se nam je pridružil Evin fant Tobias. Že zdaj se veselimo naslednjih družinskih počitnic,« še pravi Petra.