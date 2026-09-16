Družinska Lea Sirk: najboljša sestra na svetu (Suzy)

Lea Sirk je 1. septembra praznovala 37. rojstni dan, ob tej priložnosti je na družbenem omrežju dovolila nekoliko pokukati tudi v zasebnost svojega doma. Objavila je več fotografij s praznovanj rojstnih dni, ki jih je v zadnjih letih obeležila s sorojencema, sestro Taio in bratom Anejem. Ob njih je hitro postalo jasno, da so si zelo blizu ter da so skupaj premagali že marsikatero oviro. Življenje jih je večkrat postavilo pred težje preizkušnje, vendar jih te niso oddaljile, temveč še tesneje povezale. Ko je treba, si priskočijo na pomoč, lepe trenutke pa praznujejo skupaj. Zato njihova družinska praznovanja niso le priložnost za torto, svečke in nazdravljanje, temveč odraz tesne bratsko-sestrske povezanosti, ki z leti postaja vse dragocenejša.

Pevka najraje praznuje v družbi sestre in brata.