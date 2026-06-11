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SUZY POTUJE

Družinske obveznosti zamenjala za sonce in romantiko (Suzy)

Na Tenerifih sta združila športne izzive, raziskovanje otoka in romantične trenutke v dvoje.
Ljubezen je bila tokrat rezervirana samo zanju.

Ljubezen je bila tokrat rezervirana samo zanju.

Robert je v družbi profesionalcev nabiral kolesarske kilometre.

Robert je v družbi profesionalcev nabiral kolesarske kilometre.

Redke trenutke v dvoje sta dodobra izkoristila.

Redke trenutke v dvoje sta dodobra izkoristila.

Razgledi, ki nahranijo dušo.

Razgledi, ki nahranijo dušo.

Nina je oddih izkoristila tudi za vadbo in krepitev mišic.

Nina je oddih izkoristila tudi za vadbo in krepitev mišic.

Narava ju je navdušila.

Narava ju je navdušila.

Poljubi so greli srce, medtem ko ju je hladil Atlantik.

Poljubi so greli srce, medtem ko ju je hladil Atlantik.

Bujno rastje ju je spomnilo na džunglo.

Bujno rastje ju je spomnilo na džunglo.

Osvežila sta se v hotelskem bazenu.

Osvežila sta se v hotelskem bazenu.

Ljubezen je bila tokrat rezervirana samo zanju.
Robert je v družbi profesionalcev nabiral kolesarske kilometre.
Redke trenutke v dvoje sta dodobra izkoristila.
Razgledi, ki nahranijo dušo.
Nina je oddih izkoristila tudi za vadbo in krepitev mišic.
Narava ju je navdušila.
Poljubi so greli srce, medtem ko ju je hladil Atlantik.
Bujno rastje ju je spomnilo na džunglo.
Osvežila sta se v hotelskem bazenu.
Tomaž Mihelič, foto osebni arhiv/Instagram
 11. 6. 2026 | 06:00
3:08
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Ujeli smo se v kolesje, v katerem so urniki pogosto natrpani do zadnje minute, telefoni redko utihnejo, družinske obveznosti si podajajo roko z delovnimi. V takšnih razmerah je nekaj dni, namenjenih zgolj drug drugemu, pravo razkošje, ki sta si ga privoščila tudi znana zakonca. Brez otroškega vrveža sta se podala na oddih in izkoristila dragoceno priložnost za čas v dvoje. Napolnila sta kovčke ter usklajevanje domačih obveznosti zamenjala za sonce, veter in vulkanske pokrajine Tenerifov.

Robert je v družbi profesionalcev nabiral kolesarske kilometre.
Robert je v družbi profesionalcev nabiral kolesarske kilometre.

Španske otoške destinacije zaljubljenca nista izbrala po naključju. Igralec Robert Korošec, ki je zaslovel v televizijskih serijah Ena žlahtna štorija in Najini mostovi, je zadnja leta veliko energije namenil cestnemu kolesarstvu. Ne zgolj rekreativno, temveč izjemno resno in predano, saj redno trenira tudi v družbi profesionalnih ekip. Kanarski raj že dolgo velja za eno najpriljubljenejših evropskih baz vrhunskih kolesarjev. Blago podnebje vse leto, dolgi vzponi, kakovostne ceste in zahtevni gorski odseki ponujajo idealne pogoje za priprave, zato se tja zgrinjajo športniki z vsega sveta. Medtem ko je Robert nabiral kilometre in osvajal serpentine pod mogočnim Teidejem, je Nina izkoristila priložnost, da ga za nekaj dni spremlja na tej športni pustolovščini.

Redke trenutke v dvoje sta dodobra izkoristila.
Redke trenutke v dvoje sta dodobra izkoristila.

A njun oddih ni bil sestavljen le iz treningov in fizičnega napora. Ravno nasprotno. Obveznosti so se hitro umaknile sproščenim sprehodom, raziskovanju slikovitih kotičkov otoka in opazovanju raznolikih živalskih vrst. Namesto klasičnih peščenih obal so ju pričakale temne vulkanske plaže, ki pričajo o burni geološki zgodovini tega priljubljenega turističnega letovišča. Na vsakem koraku se prepletajo mogočne pečine, bujno rastlinje, slikovite vasice in razgledi, ki jemljejo dih. Prav kontrast med divjo naravo in sproščenim otoškim utripom ponuja edinstveno kuliso za vse, ki si želijo nekaj več kot zgolj poležavanja na soncu.

Razgledi, ki nahranijo dušo.
Razgledi, ki nahranijo dušo.

Obvezni odmerek romantike

Čeprav Kanarski otoki slovijo po prijetnih temperaturah, Atlantik tam pokaže tudi svoj bolj osvežujoči značaj. Zaradi hladnega toka morje pogosto preseneti tiste, ki prisegajo na kopanje v topli slani vodi. A tudi za to obstaja preprosta rešitev. Številni hotelski bazeni ponujajo prijetno alternativo – in prav ob njih sta si zakonca, tokrat izjemoma brez hčerke Lejle in sina Oliverja, privoščila sprostitev. Starši si namreč redko dovolijo, da bi za več dni odložili odgovornosti ter se posvetili zgolj sebi in partnerju. Nina in Robert sta tokrat storila prav to. Združila sta šport, raziskovanje, sprostitev in romantiko ter si ustvarila oddih, ki je bil poseben zaradi preprostega dejstva, da sta ga preživela sama. Prav takšni pobegi so najbolj blagodejni, saj napolnijo baterije in še dolgo grejejo srce.

Nina je oddih izkoristila tudi za vadbo in krepitev mišic.
Nina je oddih izkoristila tudi za vadbo in krepitev mišic.

Narava ju je navdušila.
Narava ju je navdušila.

Poljubi so greli srce, medtem ko ju je hladil Atlantik.
Poljubi so greli srce, medtem ko ju je hladil Atlantik.

Osvežila sta se v hotelskem bazenu.
Osvežila sta se v hotelskem bazenu.

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