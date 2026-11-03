Družinski Fredi Miler: najraje je doma z vnuki (Suzy)

Čeprav Fredi Miler alkohola ne pije, je njegova nova pesem Pirček moj nastala prav ob opazovanju veselih družb, ki jih srečuje na svojih nastopih. »Ko pridem nastopat kot gost presenečenja, ima skoraj vsak v roki pivo,« pove pevec, ki je zamisel za refren dobil od starejšega sina Denisa. Zaupal nam je, da snemanje videospota ni potekalo po strogo začrtanem scenariju in da se mu je v spomin najbolj vtisnil trenutek, ko bi se veselo dogajanje skoraj končalo z nezgodo.

»Splezal sem na šank in skoraj padel z njega!« Za glasbo je tisti večer skrbel njegov mlajši sin DJ Sandi, pred objektivom se mu je pridružila še županja Romana Lesjak in drugi sodelujoči. Ko zabave minejo in mikrofon odloži, pokaže precej mirnejšo plat. »Pogosto grem v studio, kjer že nastajajo nove pesmi,« pravi. Še več mu pomenijo domači trenutki. »Ko sem doma, najraje preživljam čas z vnuki in družino.« Prav posebno mesto v njegovem življenju ima še en zvesti spremljevalec. »Moj kuža Snupy. Najlepše mi je, ko greva na sprehod.«