Drzni Martin Golob na družabnih omrežjih pokazal, kako se je pogumno dvignil med oblake (Suzy)

Naš najbolj prizemljeni in priljubljeni dušni pastir Martin Golob, ki se zna s svojo odkritostjo, življenjskostjo, preprostostjo in hudomušnostjo na poseben način približati sodobnemu človeku, ne skriva, da obožuje naravo, šport in tudi adrenalinske podvige. Na družabnih omrežjih je pokazal, kako se je pogumno dvignil med oblake in z jadralnim padalom v tandemu poletel nad Bohinjskim jezerom.

Videli smo tudi, da so ga očarali čudoviti razgledi in mu je bilo v posebno veselje z drugega zornega kota opazovati priljubljene hribe, na katere se je večkrat povzpel, ko je še maševal kot župnik v Srednji vasi v Bohinju. »Na vsake 10 let je treba malo poletet,« je ob tem zapisal in namignil, da to ni njegov prvi polet. »Končno sem se počutil kot golob in poletel daleč stran,« je hudomušno dodal besedno igro, s katero se je pošalil na svoj račun.