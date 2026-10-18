Drzni Martin Golob: pritisnil na plin in si dvignil adrenalin (Suzy)

Priljubljeni slovenski župnik Martin Golob vsekakor ni človek, ki bi se izogibal adrenalinu – ravno nasprotno. Po tem, ko se je pred časom z jadralnim padalom v tandemu podal visoko nad Bohinjsko jezero, se je tokrat odločil za nekoliko drugačno pustolovščino. Preizkusil se je v motokrosu. Golob, ki je znan po svoji sproščenosti, neposrednosti in smislu za humor, je tokrat duhovniška opravila za nekaj časa zamenjal za motoristično opremo. Sedel je na motokros motor in se podal na progo, kjer ga je čakalo kar nekaj grbin in drugih izzivov.

Ob tem ni manjkalo hitrosti, drznosti in dobre družbe. »Danes sem poskusil nekaj novega. Tole je bila odlična kombinacija adrenalina, družbe in svežega zraka,« je zapisal ob fotografijah in posnetku, ki jih je delil s svojimi sledilci na instagramu. Golob sicer ne skriva ljubezni do motorjev in vsega, kar diši po bencinu. Kot je nedavno razkril, je s svojim motorjem v enem letu prevozil kar 20.000 kilometrov. Tokrat pa je običajne ceste zamenjal za motokros progo in znova pokazal, da se rad poda tudi v kaj povsem novega.

Skupinska fotografija z ekipo My Team Motocros