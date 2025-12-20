Duhovnik Klemen Balažič: Najbolj hrepenimo po ljubezni (Suzy)

INTERVJU

Vrata cerkve Marije Pomočnice nam je odprl salezijanski duhovnik.

Spustil nas ni le v sakralni prostor, ampak tudi v svoje srce, v katero mu je bog položil poslanstvo. Širša javnost ga je spoznala z navdihujočim intervjujem, ki ga je z Magnificom izvedel v nabito polnem svetem hramu na Rakovniku. Za uvod v praznični zaključek leta pa je pokazal, kakšno moč ima humor, ko si je na Žaru privoščil prijatelja. Kdaj ste ozavestili željo po duhovniškem poklicu? Ob koncu birme, ko nas je razredničarka vprašala, ali že razmišljamo, kaj želimo biti po poklicu. Takrat sem prvič na glas izrekel, da bi rad bil duhovnik. Ona je povedala moji mami in moji starši so si pri ...