SANJSKO

Dvojna sreča nekdanje slovenske misice

40 let Tine Petelin in poroka na Maldivih.
Presrečna nevesta z rojstnodnevno tortico. Foto: osebni arhiv/instagram
Presrečna nevesta z rojstnodnevno tortico. Foto: osebni arhiv/instagram
A. K.
 17. 11. 2025 | 10:25
1:30
A+A-

Miss Slovenije 2009 je razkrila, da je bil njen osebni jubilej zares poseben. Praznovala ga je na eksotičnih Maldivih, kamor je odpotovala s srčnim izbrancem, a to ni bilo le rojstnodnevno potovanje, temveč sta se na rajskih otokih tudi poročila. »Moj popolni 40. rojstni dan,« je zapisala ob fotografiji v poročni obleki. Štajerka, ki je še nekaj časa po osvojenem nazivu najlepše Slovenke suvereno sprehajala po modnih brveh in se nato posvetila drugim, bolj poslovnim stvarem, je spletne prijatelje o zaroki obvestila lani.

»Petelinka se moži,« je sporočila ob fotografijah z zaročnim prstanom, za našo revijo pa povedala, da je svojega izbranca spoznala med izletom v Srbiji. Novembra lani so bili njuni načrti drugačni. Po zaroki je namreč napovedala, da bo poroka 28. maja v Srbiji, a se je ta zgodila šele zdaj. Razlogov za prestavitev ni razkrila. »Vse je že dogovorjeno in organizirano, pred nekaj dnevi sem v mariborskem poročnem salonu našla še sanjsko poročno obleko.

Dragega je spoznala med izletom v Srbijo. Foto: osebni arhiv/instagram
Dragega je spoznala med izletom v Srbijo. Foto: osebni arhiv/instagram

Slavje bo zelo zanimivo, poroka bo malce posebna, svatje, ki bodo prišli iz Slovenije, Srbije in Makedonije, pa zagotovo tudi presenečeni,« je takrat povedala lepotica, ki se ji ni svitalo, da bo usodni da dahnila na drugem koncu sveta.

 

porokarojstni danTina PetelinSuzy
Logo
Logo
