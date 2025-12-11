Edi Pucer že pol življenja na malih zaslonih (Suzy)

Primorec Edi Pucer, ki je na POP TV začel kot novinar in je že leta eden najbolj prepoznavnih voditeljev te komercialne televizije, je praznoval osebni jubilej. Ob 60. rojstnem dnevu so ga sodelavci lepo presenetili, ganjeni Edi pa se je ob tej priložnosti spomnil dne, ko je praznoval 30 let. Takrat je v redakcijo prinesel dva kartona buteljk. »Bilo je veliko zabav, še več lepih dni. In so še vedno. Hvaležen sem, da smo lahko skupaj in nadaljujemo to zgodbo,« ni skrival čustev.

Na televiziji so se mu poklonili s simpatičnim zapisom in dvema fotografijama – današnjo in tisto, ki je nastala pred tremi desetletji. »Edi je še vedno tisti znani glas in obraz, s katerim ste odraščali, menjali službe, selili stanovanja in preživeli marsikateri zgodovinski trenutek pred malim zaslonom. Na eni strani Edi 'nekdaj', na drugi 'danes' – vmes pa nešteto zgodb, večeri v studiu, tereni po vsej Sloveniji in rutina, ki je mnogim postala del dnevnega ritma. Edi, hvala, ker si že 30 let del naših večerov in naših življenj,« so zapisali o priljubljenem voditelju.