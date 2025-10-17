Ekskluzivno! Anamaria Goltes drugič noseča, Luka Dončić bo spet očka (Suzy)

Pred dvema letoma sta se razveselila rojstva prvega otroka, deklice Gabriele, že kmalu pa bo na svet pokukal nov družinski član. O tem nas je prepričal zaupni vir, ki je mlado mamico ujel v objektiv, in dobili smo fotografski dokaz lepo zaobljenega nosečniškega trebuščka.

O tem nas je prepričal zaupni vir, ki je mlado mamico ujel v objektiv, in dobili smo fotografski dokaz lepo zaobljenega nosečniškega trebuščka.

Diplomirana ekonomistka Anamaria Goltes in košarkarski mojster Luka Dončić odštevata tedne do velikega trenutka, ko ne bosta osrečila le sebe in bližnjih, ampak predvsem svojo najmlajšo. Gabriela bo namreč postala starejša sestrica, kar prinaša prisrčne izzive.

Več pa preberite v današnji izdaji revije Suzy!