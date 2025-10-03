Ekskluzivno! Violeta Tomić: Diagnozo rak sem vzela kot darilo (Suzy)

MOČNEJŠA OD VSEH NESREČ

Del njene terapije je tudi pisanje avtobiografije.

»Od mladih nog sem bila borka. Preživela sem hudo družinsko nasilje in zlorabe, zato sem se vse življenje zavzemala za pravičnost in šibkejše. Brez dlake na jeziku sem spregovorila, ko sem začutila krivice in nepoštenost. Ker sem čutila, da gledališče nima dovolj moči za resnične spremembe, sem se šla borit v politiko. A sem za brutalno iskrenost plačala visoko ceno. Nazadnje z zdravjem. Vendar mi ni žal niti za hip. Če bi morala znova, bi šla po isti poti,« odločno pove vsestranska ženska, ki zdaj po hudi diagnozi vse moči vlaga v povrnitev zdravja. Na začetku meseca boja proti raku dojk nam ...