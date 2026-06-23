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Elizabeth Olsen bo prvič postala mama (Suzy)

Po šestih letih zakona pričakuje otroka.
Zgovorne fotografije so razkrile, da pričakuje naraščaj.
Zgovorne fotografije so razkrile, da pričakuje naraščaj.
M. F., FOTO: Profimedia
 23. 6. 2026 | 21:00
1:18
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Igralka Elizabeth Olsen z možem, glasbenikom Robbiejem Arnettom, po šestih letih zakona pričakuje otroka. Čeprav par novice ni uradno komentiral, so fotografski objektivi bodočo mamico v sproščenih oblačilih ujeli v Los Angelesu, kjer je ponosno pokazala nosečniški trebušček. To bo prvi otrok para, ki se je poročil leta 2020. Skupaj sta bila prvič opažena marca 2017, julija 2019 je revija People poročala o njuni zaroki.

Vir blizu para je takrat povedal, da se je zaroka zgodila po treh letih zveze. Da sta se poročila, je pozneje potrdila igralka sama, ko je junija 2021 v intervjuju za Variety presenetila oboževalce in Arnetta označila za svojega moža. Čeprav sta zelo zasebna, je igralka novembra 2025 povedala, da sta z Robbiejem bolj introvertirana kot ekstravertirana, razkrila je tudi, kakšen je njun idealni zmenek.

»Odvisno od mesta, v katerem sva. Zdaj sva v Los Angelesu, zato bi rekla, da na idealnem zmenku doma kuhava in nato pogledava film,« je povedala.

Tudi poroke tik pred pandemijo koronavirusa nista obešala na veliki zvon.
Tudi poroke tik pred pandemijo koronavirusa nista obešala na veliki zvon.

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