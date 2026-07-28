Energijski terapevt Tomaž Udvanc: »Veliko ljudi opravi vse preiskave, a se kljub temu ne počutijo dobro« (Suzy)

Prepričan je, da telo ves čas pošilja signale, zato ljudi spodbuja k bolj zavestnemu življenju, skrbi zase in iskanju ravnovesja.
Galerija
Dolgotrajni konflikti, neizrečena čustva, zamere ali občutek, da nismo slišani, lahko človeka izčrpavajo bolj kot telesni napor, pravi.
Oče, mož in poslovnež, ki se ukvarja z računalniško opremo, je pred 20 leti stopil na duhovno pot. Po številnih izobraževanjih je uspešno končal še šolo kvantne medicine in pridobil licenco za dejavnost energijske medicine – strokovno usposobljenost za analize NLS. Poudarja, da je zdravje več kot odsotnost bolezni – je ravnovesje telesa, uma in energije – in da največ naredimo zase, ko živimo bolj zavestno.
Kako ste se začeli ukvarjati z duhovnostjo in kako združujete poslovno in duhovno pot?
Moja pot se je razvijala ob življenjskih preizkušnjah in globoki notranji radovednosti. Ni se začela ...