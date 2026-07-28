Energijski terapevt Tomaž Udvanc: »Veliko ljudi opravi vse preiskave, a se kljub temu ne počutijo dobro« (Suzy)

INTERVJU

Prepričan je, da telo ves čas pošilja signale, zato ljudi spodbuja k bolj zavestnemu življenju, skrbi zase in iskanju ravnovesja.

Oče, mož in poslovnež, ki se ukvarja z računalniško opremo, je pred 20 leti stopil na duhovno pot. Po številnih izobraževanjih je uspešno končal še šolo kvantne medicine in pridobil licenco za dejavnost energijske medicine – strokovno usposobljenost za analize NLS. Poudarja, da je zdravje več kot odsotnost bolezni – je ravnovesje telesa, uma in energije – in da največ naredimo zase, ko živimo bolj zavestno. Kako ste se začeli ukvarjati z duhovnostjo in kako združujete poslovno in duhovno pot? Moja pot se je razvijala ob življenjskih preizkušnjah in globoki notranji radovednosti. Ni se začela ...