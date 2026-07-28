Eva Boto se je v Dalmacijo odpravila kar sama: »To sem zares potrebovala« (Suzy)

»Obožujem poletje, ki mi ponudi priložnost, da se za nekaj dni ustavim in zadiham. Šele takrat zares ugotovim, kako zelo sem takšen oddih potrebovala,« je iskrena Eva Boto. Za pevko je zelo ustvarjalno obdobje. »Že nekaj časa nastaja moj prvi avtorski album, ki bo luč sveta ugledal prihodnje leto. Ta projekt mi pomeni ogromno, saj vanj vlagam veliko sebe, svojih zgodb in občutkov. Vsaka pesem nosi del mene, zato želim, da nastane brez hitenja in z veliko ljubezni,« pravi. Čeprav svoje delo obožuje, se je naučila, da je počitek nujen. »Včasih je največja naložba vase prav to, da si dovoliš nekaj dni brez urnikov, telefonov in nenehnega hitenja.«

Po poletnem premoru se vrača v studio in na glasbene odre.

Letos se je na dopust odpravila sama. »Odšla sem v Dalmacijo k teti, kjer se vedno počutim kot doma. Tam imam poletno družbo, s katero preživljamo dneve brez posebnih načrtov. Dnevi tečejo počasi, brez občutka, da moraš kaj odkljukati.« Na morju si vzame čas tudi za branje. »Berem romane Colleen Hoover, ki je v zadnjem času postala moja najljubša avtorica,« nam zaupa. Prav med počitkom jo pogosto obišče tudi navdih. »Ko imam občutek, da sem se popolnoma odklopila od glasbe, začne moja ustvarjalnost delovati s polno paro. Nenadoma se pojavijo melodije, besede in misli, ki jih hitro zapišem v telefon, da jih ne pozabim,« pove za konec.