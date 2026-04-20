Eva Boto sestri več ne krade oblačil (Suzy)

V svetu, v katerem odnosi pogosto bledijo pod težo vsakdana, zgodba Eva Boto razkriva nežno, a izjemno trdno sestrsko povezanost – takšno, v kateri čas vezi ne rahlja, temveč jih le še poglablja. »S sestro Sanjo sva zelo povezani, ta vez se z leti samo še krepi. Družina mi pomeni največ, zato so mi lepi in zdravi odnosi še posebno pomembni,« poudarja. Čeprav ne živita blizu, ostajata tesno povezani – z dolgimi telefonskimi pogovori, ki se pogosto raztegnejo v večurne izmenjave misli in smeha.

»Po moje je sestra vesela, da ne živiva blizu, saj ji ne morem več krasti oblačil iz omare,« se namuzne pevka. Sestrski odnos je z leti prerasel v nekaj še dragocenejšega – v pristno in trdno prijateljstvo. »Nanjo vedno gledam kot na najboljšo prijateljico, ki ji lahko zaupam vse. Z njo delim tako vsakdanje stvari kot najgloblje misli.« Eva pogosto poišče sestrino mnenje, saj ve, da bo iskrena, za kar ji je izjemno hvaležna. »Ko sem po novem letu razmišljala, da bi izdala še eno balado, mi je zabrusila: 'Daj, Eva, dovolj je jokanja, napiši kaj hitrejšega.' Vesela sem, da sem jo poslušala.«