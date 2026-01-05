  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POROKA

Hčerka nekdanjega premierja Cerarja in rokometni reprezentant nista čakala na sočno poletje (Suzy)

Najboljše za konec.
Prvi sprehod po obali kot gospa in gospod Henigman.
Prvi sprehod po obali kot gospa in gospod Henigman.
R. S., Foto: Večni Trenutek
 5. 1. 2026 | 14:25
0:58
A+A-

Krono poročnim slavjem sta postavila Eva Cerar in Nik Henigman. Hčerka nekdanjega premierja in rokometni reprezentant nista čakala na sočno poletje, ko je sezona svatb, ampak sta si zaželela v 2026 vstopiti kot gospod in gospa Henigman. Organizacijo sta zaupala tistim, ki so se pobrigali za najlepši dan v življenju Roberta Goloba in Tine Gaber, zato ne preseneča, da se je vse odvijalo na Primorskem. Vzela sta se pred bogom, v cerkvi, sledilo je rajanje v družbi najbližjih in najdražjih. Nik je v istem mesecu postal ponosni član kluba 30 in še mož, kar je bilo najlepše rojstnodnevno darilo. Mladoporočenca že izbirata, kam jo bosta ucvrla na medene tedne, ki bodo zaznamovani s poljubi in objemi.

Poljub, s katerim sta v cerkvi okronala poročne zaobljube.
Poljub, s katerim sta v cerkvi okronala poročne zaobljube.

Več iz teme

Eva CerarNik Henigmanporoka
ZADNJE NOVICE
15:53
Novice  |  Slovenija
VREMENSKA OPOZORILA

Arso prižgal oranžni alarm! Pozor vsi, ki boste v tem delu države

Najmočnejši sunki pričakovani v jugozahodni Sloveniji.
5. 1. 2026 | 15:53
15:43
Bulvar  |  Glasba in film
V KINODVORANAH

Sedmi del filmske franšize Krik: v kina se vrača kričanje

Letos bo na ogled že sedmi del filmske franšize Krik. Na platna prihajata Odiseja in glasbena biografija kralja popa.
Aleksander Brudar5. 1. 2026 | 15:43
15:40
Bulvar  |  Zanimivosti
POSREDOVALA POLICIJA

Nevarna zabava na sarajevskih ulicah: mladenič smučal po zasneženi glavni cesti?! (VIDEO)

Policija je kaznovala mladeniča in voznika.
5. 1. 2026 | 15:40
15:15
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNA MODROST

S feng šujem odprimo vrata miru

Izberemo predmete, ob katerih nam je toplo. Ko se či premakne, se premakne naše življenje.
5. 1. 2026 | 15:15
15:15
Razno
KONCERT

Jure Lesar na koncertnem odru: prihaja večer, ki ga opisujejo kot »intimen, a energičen«

Jure Lesar bo s spremljevalno zasedbo Krila ptice v petek, 30. januarja 2026, v SiTi Teatru BTC predstavil skladbe iz svojih treh albumov, med njimi tudi radijske uspešnice.
5. 1. 2026 | 15:15
15:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

Požar ob 6. uri v poslovnih prostorih povzročil 50.000 evrov škode!

Začetek leta v plamenih: Krka in Žužemberk pod drobnogledom policije.
5. 1. 2026 | 15:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki