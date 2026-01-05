Hčerka nekdanjega premierja Cerarja in rokometni reprezentant nista čakala na sočno poletje (Suzy)

Krono poročnim slavjem sta postavila Eva Cerar in Nik Henigman. Hčerka nekdanjega premierja in rokometni reprezentant nista čakala na sočno poletje, ko je sezona svatb, ampak sta si zaželela v 2026 vstopiti kot gospod in gospa Henigman. Organizacijo sta zaupala tistim, ki so se pobrigali za najlepši dan v življenju Roberta Goloba in Tine Gaber, zato ne preseneča, da se je vse odvijalo na Primorskem. Vzela sta se pred bogom, v cerkvi, sledilo je rajanje v družbi najbližjih in najdražjih. Nik je v istem mesecu postal ponosni član kluba 30 in še mož, kar je bilo najlepše rojstnodnevno darilo. Mladoporočenca že izbirata, kam jo bosta ucvrla na medene tedne, ki bodo zaznamovani s poljubi in objemi.

Poljub, s katerim sta v cerkvi okronala poročne zaobljube.