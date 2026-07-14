Eva Černe Avbelj energijo za jesenske izzive nabira v Bohinju (Suzy)

Za Evo Černe Avbelj poletje letos ni povsem v znamenju brezskrbnega poležavanja. »Vroče poletne dni poskušam preživeti čim bolj umirjeno, čeprav je moj urnik trenutno zelo pester,« nam pove pevka. Veliko časa namenja pripravam na jesenski jubilejni koncert ob 20. obletnici svoje glasbene poti, zato so dnevi predvsem delovni. Vsak prosti trenutek izkoristi za pobeg iz mestnega vrveža. »Umaknem se ob vodo ali v naravo, kjer si napolnim baterije. Enkrat mi je že uspelo skočiti tudi do mojega ljubega Bohinja, kjer se vedno zares sprostim.«

Med delovnimi obveznostmi si Eva najraje privošči pobeg v naravo.

Njen poletni recept za osvežitev je povsem preprost: »Veliko vode, sveže sadje, lahka poletna oblačila in večerni sprehodi, ko vročina nekoliko popusti.« Čeprav je poletje zanjo delovno, si zavestno vzame tudi trenutke zase. »Poletje je zame kljub vsem obveznostim čas, ko poskušam ujeti kakšen miren trenutek zase. Prav takšni trenutki mi dajo novo energijo in me pripravijo na jesenske izzive, ki se jih že zelo veselim,« še pove z nasmehom.