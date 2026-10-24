Eva in Nik Henigman: na poti je tretja sreča (Suzy)

Slovenski rokometaš Nik Henigman, ki igra za makedonski Eurofarm Pelister, in njegova žena Eva, hči nekdanjega premierja Mira Cerarja, pričakujeta tretjega otroka. Njuni hčerki, triletna Leni in Lili, ki bo decembra dopolnila dve leti, se bosta novega družinskega člana ali članice razveselili predvidoma 15. aprila prihodnje leto. Le štiri dni prej bo Eva praznovala 30. rojstni dan. »Vedno sem govorila, da bom imela do tridesetega tri otroke,« je zapisala na instagramu. Diplomirana dietetičarka, ki na profilu Prehrana za ženske svetuje o prehrani in ženskem zdravju, je razkrila, da sta si z možem od nekdaj želela tri otroke.

»Ne predstavljam si, da gresta Leni in Lili že v šolo, jaz pa ponovno z dojenčkom,« je pojasnila, zakaj sta se odločila za majhno starostno razliko. Na tretjo nosečnost sta se začela pripravljati že januarja. Oba sta opravila laboratorijske preiskave, preverila morebitna pomanjkanja in približno pol leta jemala izbrana prehranska dopolnila. Zanosila sta v prvem poskusu. Eva poudarja, da se zaveda, kako velika sreča je to. Tudi tokrat so jo v prvem trimesečju mučile hude slabosti. »Samo hvaležna sem, da so ti trije meseci mimo,« je priznala. Čeprav se zaveda, da jih čaka naporno obdobje, se ga že zelo veseli. Ob veseli novici mladi družinici iskreno čestitamo tudi iz našega uredništva.