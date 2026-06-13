Eva Potrebuješ: »Nisem imela običajnega otroštva« (Suzy)

HČI ČUKOV

Življenje družine Potrebuješ je z glasbo prepleteno štiriindvajset ur na dan, Jožetu je z njo uspelo 'okužiti' tudi hčerki Petro in Evo. Ta se je lani s Čuki pojavila na odru z uspešnico Tišlarski pozdrav, po letu dni pa je na njeni glasbeni poti nastopil prelomni trenutek.

Luč sveta je namreč ugledala njena prva samostojna skladba z naslovom Jaz padam. Z njo vsem fantom ponosno sporoča, da 'pada' na narodnozabavno glasbo. Kdaj se je v vas porodila ideja za skladbo Jaz padam? Po uspehu pesmi Tišlarski pozdrav me je veliko ljudi spraševalo, ali bom nadaljevala glasbeno pot. Ker je od njenega izida minilo že dobro leto dni, se mi je zdelo, da je pravi čas za nekaj novega. Jaz padam je pesem povsem po svojem okusu. Združuje zabavno in narodnozabavno glasbo s pridihom kantrija. Pri nas doma idej nikoli ne zmanjka, oče Jože jih ima vedno veliko na zalogi, zato pri ...