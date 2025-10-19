Evino iskreno pismo nekdanji ljubezni (Suzy)

Korošica Eva Boto navdih išče povsod, še najpogosteje v ljubezni in odnosih. V teh dneh je v svet poslala svojo najbolj intimno, iskreno in osebno izpoved doslej. Pesem Ljubezni dajva krila je napisala letos, več kot leto in pol po koncu skoraj devetletnega razmerja – izkušnje, ki jo je močno zaznamovala kot žensko, avtorico in izvajalko. »Vse preizkušnje potrebujejo svoj čas. Tudi sama sem morala predelati čustva, šele nato sem lahko te občutke zlila v pesem,« je iskrena pevka.

Eva pravi, da se v njeni ranljivosti skriva največja moč njene nove pesmi.

Novo balado je napisala kot pismo svojemu nekdanjemu partnerju, da bi laže razumel njen odhod, hkrati oba nagovarja, da je čas, da si spet dovolita ljubiti – vsak po svoje. »Pesem nosi sporočilo o tem, kako pomembno je, da opustimo strahove in si dovolimo znova odpreti srce,« še pravi 29-letnica. Nova skladba je izraz njene rasti, zrelosti in notranje moči ter bo zagotovo nagovorila mnoge, ki so se že kdaj znašli v podobni življenjski zgodbi – zlomljeni, a pripravljeni znova ljubiti in biti ljubljeni.