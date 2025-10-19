Evino iskreno pismo nekdanji ljubezni (Suzy)

Galerija
Korošica Eva Boto navdih išče povsod, še najpogosteje v ljubezni in odnosih. V teh dneh je v svet poslala svojo najbolj intimno, iskreno in osebno izpoved doslej. Pesem Ljubezni dajva krila je napisala letos, več kot leto in pol po koncu skoraj devetletnega razmerja – izkušnje, ki jo je močno zaznamovala kot žensko, avtorico in izvajalko. »Vse preizkušnje potrebujejo svoj čas. Tudi sama sem morala predelati čustva, šele nato sem lahko te občutke zlila v pesem,« je iskrena pevka.
Novo balado je napisala kot pismo svojemu nekdanjemu partnerju, da bi laže razumel njen odhod, hkrati oba nagovarja, da je čas, da si spet dovolita ljubiti – vsak po svoje. »Pesem nosi sporočilo o tem, kako pomembno je, da opustimo strahove in si dovolimo znova odpreti srce,« še pravi 29-letnica. Nova skladba je izraz njene rasti, zrelosti in notranje moči ter bo zagotovo nagovorila mnoge, ki so se že kdaj znašli v podobni življenjski zgodbi – zlomljeni, a pripravljeni znova ljubiti in biti ljubljeni.