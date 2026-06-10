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Fehtarji razkrili, koliko stane njihov največji projekt: »Ne moremo reči, da bi si sosed s tem lahko kupil traktor ...« (Suzy)

Nekoč so pesmi snemali za spomin, danes pa pred nastopom v Križankah predstavljajo ambiciozen projekt, v katerega so vložili največ doslej.
Fehtarji bodo videoalbum Strici so mi povedali prvič v živo predstavili 18. junija v Križankah.
Fehtarji bodo videoalbum Strici so mi povedali prvič v živo predstavili 18. junija v Križankah.
Alesh Maatko, foto Neo Visuals, arhiv skupine
 10. 6. 2026 | 13:00
8:54
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Niso več samo fantje, ki so nekoč za šalo igrali dvakrat na leto in za spomin posneli eno pesem. Danes stojijo pred največjim projektom kariere – video albumom Strici so mi povedali, ki ni le zbirka novih skladb, ampak tudi osebna izpoved generacije, ki še vedno verjame v harmoniko pod oknom, vaške korenine in pristne zgodbe ljudi s podeželja. Kdaj ste začutili, da klasična izdaja albuma za vas ni več dovolj? Ta odločitev je pravzaprav rezultat več različnih dejavnikov, ki so se med seboj povezali in se na koncu lepo poklopili. Že nekaj časa smo spremljali primere iz tujine, recimo, kako sta ...
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