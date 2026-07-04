Filip Flisar in Sara Domajnko: oktobra ju bo razveselil sin (Suzy)

Nekdanji smučar prostega sloga Filip Flisar trenutno doživlja eno najlepših življenjskih obdobij. Z izbranko Saro Domajnko pričakujeta otroka, ki bo zanjo prvi, Filip pa se bo v očetovski vlogi preizkusil že drugič. Zaljubljeni par se pogosto skupaj pojavlja na družabnih dogodkih, na katerih bodoča mamica ne skriva več sreče, ki raste pod njenim srcem. Vir blizu para nam je zaupal, da pričakujeta fantka, ki naj bi se rodil oktobra.

Oba se že iskreno veselita dneva, ko bo njuno življenje obogatila mala štručka. Osemintridesetletni Štajerec, ki se je po koncu svoje športne kariere podal na pot podjetništva, kjer je našel novo strast – pohorsko šunko, ima iz prejšnje zveze z Moniko Vuk hčerko Sofio, ki se je rodila leta 2018. Po razhodu je novo ljubezensko srečo našel s simpatično temnolasko Saro, ki slovenski javnosti ni neznana – sedem let mlajša nekdanja deskarka na snegu je v svetovnem pokalu nazadnje nastopila leta 2015. Filip je svojo srčno izbranko javno predstavil leta 2023, zdaj pa nestrpno pričakujeta začetek novega in najlepšega skupnega poglavja.

Po smučarski karieri je našel novo strast v pohorski šunki, s Saro pa še vedno rad zaide tudi na družabne dogodke.

Sofia v družbi očeta, s katerim neprestano uganjata vragolije, neizmerno uživa.