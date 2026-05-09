Filmski zvezdnik premagal raka v tretjem stadiju (Suzy)

Štiri leta po diagnozi krvnega raka je Sam Neill sporočil, da je premagal bolezen. »Po zaslugi znanosti raka ni več. O sebi in bolezni ne maram govoriti. Neprijetno mi je, ampak razkrivam ozadje svoje poti,« je med drugim zapisal v objavi na družbenem omrežju. Leta 2022 so novozelandskemu igralcu, potem ko je opazil, da ima otekle bezgavke, diagnosticirali angioimunoblastni T-celični limfom oziroma krajše AITL. O diagnozi je javno prvič spregovoril leto pozneje. Takrat je dejal, da je bilo preteklo obdobje zanj zelo temačno, a ga je izkušnja še bolj okrepila: »Vesel sem, da sem živ. Ne bojim se smrti, ampak misel nanjo me spravlja ob živce. Imam čudovite vnuke, ki jih želim videti odraščati.«

Marca 2022 so mu odkrili redko in pogosto agresivno obliko krvnega raka.

Ozdravitve ne pripisuje čudežu, temveč znanosti in ljudem, ki jim je mar za paciente ter za svoje delo.

Podrobnosti boja z boleznijo je delil tudi v intervjuju za avstralsko televizijo 7News Australia. Pojasnil je, da se je zdravil s kemoterapijo, ki je bila boleča, a ga je ohranjala pri življenju, nato je prenehala delovati. »Bil sem izgubljen in zdelo se mi je, da se bližam koncu,« je dejal. Pozneje je kot prvi preizkusil novo vrsto terapije s celicami CAR-T, ki jo Ameriško združenje za boj proti raku opisuje kot učinkovito možnost za zdravljenje težko ozdravljivih oblik krvnega raka.

Terapija CAR-T je zelo draga; zasebno zdravljenje v Avstraliji lahko stane več kot 350.000 evrov.

Individualizirano zdravljenje deluje tako, da spodbuja bolnikove lastne imunske celice, da prepoznajo in uničijo rakave celice. Zvezdnik, ki podpira fundacijo Snowdome, neprofitno organizacijo za zbiranje sredstev za raziskave in klinična preskušanja, namenjena razvoju novih načinov zdravljenja bolnikov s krvnim rakom, je izpostavil pomen novih terapij: »Pluli smo v neznane vode. Nihče ni vedel, kaj lahko pričakujemo. Mislim, da sem bil prvi, ki je preizkusil to terapijo, in prejel naziv pacient nič,« je pojasnil ter dodal: »Prejšnji teden sem imel preglede in vesel oziroma navdušen sem, da lahko povem, da v mojem telesu ni več bolezni.«

