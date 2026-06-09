Finančni analitik opozarja: zaradi te napake Slovenci izgubljajo tisoče evrov (Suzy)

INTERVJU

Nikola Maljković pojasnjuje, zakaj denar na računu izgublja vrednost, komu so namenjene obveznice, kaj meni o kriptovalutah in kako lahko tudi povprečen človek začne graditi finančno prihodnost.

V mlajših letih teniški reprezentant s svetlo športno prihodnostjo se je vseeno odločil dati prednost študiju, posledično že 22 let dela v finančni industriji. Začel je v borzno-posredniški hiši Poteza, trenutno je analitik pri trgovalni platformi OptimTrader, ki omogoča dostop do svetovnih borz prek spleta. Prosili smo ga, naj nam preprosto pojasni, kam lahko varno vlagamo v teh svetovno negotovih časih, če se ne spoznamo na delnice in sklade. Kako naj se plemenitenja premoženja loti nekdo, ki se na to ne spozna? Karkoli rečem, ni investicijski nasvet, a naj vsem položim na srce, da je ...