Fotograf Arne Hodalič iskreno: »V Indiji sem skoraj zadavil nekega moškega ...« (Suzy)

INTERVJU

S fotoaparatom je iskal obraze, zgodbe in trenutke, ki bi brez njega morda ostali neopaženi.

Ni samo fotograf, ki je prepotoval svet in objavljal v največjih svetovnih medijih. Arne Hodalič je človek, ki je desetletja hodil tja, kjer je bilo nevarno, težko, oddaljeno ali spregledano. S fotoaparatom je iskal obraze, zgodbe in trenutke, ki bi brez njega morda ostali neopaženi. Od vojnih območij in podvodnih arheoloških najdb do prizorov ljudi na robu sveta – vedno znova je dokazal, da je dobra fotografija tudi pričevanje. Njegovo zadnjo razstavo Med svetovi na Ljubljanskem gradu je obiskalo 45.000 ljudi, fotografije o odkrivanju bizantinske ladijske razbitine iz 8. stoletja pri Mljetu ...