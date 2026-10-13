IZJEMNA KARIERA

Fotograf in snemalec Alan Bučar Vukšić: s Tadejem Pogačarjem na vrhu sveta (Suzy)

Ko je moral Izolan pri trinajstih letih zaradi hude poškodbe kolena opustiti sanje o nogometni karieri, se mu je zdelo, da se mu je podrl svet. Zdaj ga življenje vodi po povsem drugačni, a nič manj izjemni poti.

Galerija Svetovni prvak je pogosto pred njegovim objektivom, tudi daleč od zmagovalnega odra.

S. R., Foto: Nika Hočevar, osebni arhiv

Mladi primorski fotograf in snemalec spremlja največje kolesarske dirke, sodeluje z vrhunskimi športniki, med njimi tudi s Tadejem Pogačarjem, ter ustvarja podobe iz zakulisja njihovih največjih zmag. Njegova zgodba dokazuje, da se lahko ob enih zaprtih vratih odprejo druga. Iz izgubljenih športnih sanj je z vztrajnostjo, talentom in predanostjo zgradil kariero, o kateri danes sanjajo številni mladi ustvarjalci. Zelo zahtevno je dobiti akreditacijo za snemalca na dirkah, na Tour de France tako rekoč nemogoče. Na cilju ne dovolijo nikogar razen uradnih snemalcev. Alan Bučar Vukšić je od ... Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu →